Lille durmak bilmiyor! 4 Türk'e daha kanca
Kadrosunda Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi milli yıldızları bulunduran, Galatasaray ile bağlarını koparan Mustafa Kapı'ya da imza attırmaya hazırlanan Fransız ekibi Lille, Berke Kılıç, Mustafa Yıldırım, Eyüp Oskan ve Okan Kurtulan'a kancayı taktı.
Fransız kulübü Lille, Türk futbolcuları takibini sürdürüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduran, son olarak da genç milli Mustafa Kapı'yı renklerine bağlayacak Lille'in sportif direktörü Luis Campos, gözünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. Campos yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncuların göstereceği performansa göre transferler gerçekleştirilecek.
LUIS CAMPOS'UN TÜRKİYE'DEKİ YENİ GÖZDELERİ
Campos bu sezon, Altınordu'nun 2004 doğumlu sağ beki Berke Kılıç, Aytemiz Alanyaspor'un 2002'li forveti Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan ve Fenerbahçe'nin 2002'li forveti Arda Okan Kurtulan'ı takip edecek.
MUSTAFA KAPI YARIN FRANSA'YA GİDİYOR
Bu arada, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa'ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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