Lille durmak bilmiyor! 4 Türk'e daha kanca - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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durmak bilmiyor! 4 Türk'e daha kanca

Lille durmak bilmiyor! 4 Türk'e daha kanca

Kadrosunda Zeki Çelik, ve Yusuf Yazıcı gibi milli yıldızları bulunduran, ile bağlarını koparan 'ya da imza attırmaya hazırlanan Fransız ekibi , , , ve 'a kancayı taktı.

Fransız kulübü , Türk futbolcuları takibini sürdürüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduran, son olarak da genç milli 'yı renklerine bağlayacak Lille'in sportif direktörü Luis Campos, gözünü yeniden 'ye çevirdi. Campos yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncuların göstereceği performansa göre transferler gerçekleştirilecek.

LUIS CAMPOS'UN TÜRKİYE'DEKİ YENİ GÖZDELERİ

Campos bu sezon, Altınordu'nun 2004 doğumlu sağ beki , Aytemiz Alanyaspor'un 2002'li forveti , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2003 doğumlu sağ beki ve 'nin 2002'li forveti Arda 'ı takip edecek.

MUSTAFA KAPI YARIN FRANSA'YA GİDİYOR

Bu arada, 'la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın 'ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.

  1. 11.09.2020
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