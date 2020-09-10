Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Lens'e 1-0 mağlup oldu. Lens'e galibiyeti getiren golü 57'inci dakikada Ignatius Ganago kaydetti.
Fransa Ligue 1'de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Gecenin maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Lens ile karşılaştı.
Stade Bollaert-Delelis ve Hakim Ben El Hadj'in yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Lens'e galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada Ignatius Ganago kaydetti.
LENS 2'DE 2 YAPTI
Bu sonuçla Lens puanını 6 yaptı. Franck Haise'nin ekibi ilk hafta deplasmanda Nice'i 2-1'lik skorla devirmişti. PSG ise 3 puanda kaldı.
- 11.09.2020
- Güncelleme: 11.09.2020 00:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lens 1-0 PSG | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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