Lens 1-0 PSG | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fransa Ligue 1 PSG deplasmanda yenildi!

1-0 | MAÇ SONUCU

Lens 1-0 PSG | MAÇ SONUCU

1'in ikinci haftasında Saint-Germain () deplasmanda 'e 1-0 mağlup oldu. Lens'e galibiyeti getiren golü 57'inci dakikada kaydetti.

1'de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Gecenin maçında Saint-Germain deplasmanda ile karşılaştı.

Stade Bollaert-Delelis ve Hakim Ben El Hadj'in yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Lens'e galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada kaydetti.

LENS 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla Lens puanını 6 yaptı. Franck Haise'nin ekibi ilk hafta deplasmanda Nice'i 2-1'lik skorla devirmişti. ise 3 puanda kaldı.

  1. 11.09.2020
  2. Güncelleme: 11.09.2020 00:16
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