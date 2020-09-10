Lens 1-0 PSG | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Gecenin maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Lens ile karşılaştı.

Stade Bollaert-Delelis ve Hakim Ben El Hadj'in yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Lens'e galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada Ignatius Ganago kaydetti.

LENS 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla Lens puanını 6 yaptı. Franck Haise'nin ekibi ilk hafta deplasmanda Nice'i 2-1'lik skorla devirmişti. PSG ise 3 puanda kaldı.



