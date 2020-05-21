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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Fransa Ligue 1 Comolli'ye piyango! Köklü kulübe başkan oluyor

Toulouse'dan Comolli'ye başkanlık teklifi

Toulouse'dan Comolli'ye başkanlık teklifi

'nin eski sportif direktörü kulüp başkanı olmaya hazırlanıyor. Bu sezon 2. Ligi'ne (Ligue 2) düşen Toulouse'un 'li bir şirkete satılacağı belirtilirken, kulübün yeni başkanının da Comolli olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

'da corona virüsü nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından 2. lige düşen Toulouse Kulübü'nde köklü bir değişim yaşanacak. 2001'den bu yana kulübün başkanlığını üstlenen Oliver Sadran'ın, kulübün %85 hissesini 'li bir yatırım şirketine satacağı öğrenildi.

AMERİKALI ŞİRKETİN PLANI COMOLLI
Fransız kuübünün %85'ini satın alacak olan söz konusu şirketin ise başkanlık için 'nin eski sportif direktörü 'yi düşündüğü belirtildi. Fransız spor adamının deneyimlerinin başkanlık için yeterli olacağını düşünnen şirket, Comolli'ye uzun vadeli bir proje sunacak.

Bu arada şirketin ortaklarından Garry Cardinale, Toulouse'u satın almalarıyla ilgili olarak, "Spor alanında deneyimlere sahibiz. Bu anlaşma için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 21.05.2020
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