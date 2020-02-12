Fransa Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Dijon'a konuk olan Paris Saint-Germain, gol yağmuru gibi geçen karşılaşmada rakibini 6-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Fransa Kupası çeyrek final maçında Dijon, Gaston Gérard Stadı'nda Paris Saint-Germain'i ağırladı.
TSİ 20.30'da başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleden PSG, 6-1'lik rahat galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.
PSG'ye turu getiren goller Wesley Lautoa (k.k.), Kylian Mbappe, Thiago Silva, Pablo Sarabia (2) ve Senou Coulibaly'den geldi.
Dijon'un tek golünü 13. dakikada Mounir Chouiar kaydetti.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Dijon 1 - 6 PSG | Maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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