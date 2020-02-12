Dijon 1 - 6 PSG | Maç sonucu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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1 - 6 | Maç sonucu

Dijon 1 - 6 PSG | Maç sonucu

maçında deplasmanda 'a konuk olan Saint-Germain, gol yağmuru gibi geçen karşılaşmada rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

maçında , Gaston Gérard Stadı'nda Saint-Germain'i ağırladı.

TSİ 20.30'da başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleden , 'lik rahat galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.

PSG'ye turu getiren goller Wesley Lautoa (k.k.), Kylian Mbappe, , Pablo Sarabia (2) ve Senou Coulibaly'den geldi.

Dijon'un tek golünü 13. dakikada Mounir Chouiar kaydetti.

  1. 13.02.2020
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