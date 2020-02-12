Lyon, Fransa Kupası çeyrek final maçında sahasında Marsilya'yı konuk etti. Zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılan ev sahibi Lyon kupada adını yarı finale yazdırdı. Fransa Kupası çeyrek final maçında Lyon, Marsilya'yı konuk etti.
TSİ 23.05'te başlayan ve Park Olympique Lyonnais'da oynanan maçta Ligue 1'in 9. sırasındaki Lyon, 2. sıradaki Marsilya'yı sahasında ağırladı.
beIN SPORTS 4 ekranlarından izleyicilerle buluşan maçta Lyon'a turu getiren gol 81. dakikada Houssem Aouar'dan gelirken Moussa Dembele 70. dakikada Lyon adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Ev sahibi Lyon'da, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jason Denayer karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 02:01
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Lyon 1 - 0 Marsilya | Maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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