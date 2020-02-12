Lyon 1 - 0 Marsilya | Maç sonucu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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1 - 0 | Maç sonucu

Lyon 1 - 0 Marsilya | Maç sonucu

, maçında sahasında 'yı konuk etti. Zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılan ev sahibi Lyon kupada adını yarı finale yazdırdı. Fransa Kupası çeyrek final maçında Lyon, Marsilya'yı konuk etti.

TSİ 23.05'te başlayan ve Park Olympique Lyonnais'da oynanan maçta Ligue 1'in 9. sırasındaki , 2. sıradaki 'yı sahasında ağırladı.

beIN SPORTS 4 ekranlarından izleyicilerle buluşan maçta Lyon'a turu getiren gol 81. dakikada Houssem Aouar'dan gelirken Moussa Dembele 70. dakikada Lyon adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ev sahibi Lyon'da, bir dönem 'da forma giyen karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 02:01
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