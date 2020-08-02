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02 Ağustos 2020, Pazar
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Kral'dan 2 yıllık imza

Kral'dan 2 yıllık imza

'e olan , dün 2 yıllık imzayı attı. Milli yıldız, "Hayatım boyunca baskılı ortamlarda oynadım. Tekrar yeni bir maceraya, ispata ve göreve başlıyorum. Önce kendimi sonra bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" dedi.

'e olan , dün 2 yıllık imzayı attı. Milli yıldız, "Hayatım boyunca baskılı ortamlarda oynadım. Tekrar yeni bir maceraya, ispata ve göreve başlıyorum. Önce kendimi sonra bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" dedi. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile konuştuğunu belirten 35 yaşındaki oyuncu, "Kararımda etkili oldular. Lille'de evlerinde hissettiklerini ve beni bu eve davet ettiklerini fark ettim" ifadesini kullandı.
  1. 2.8.2020
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