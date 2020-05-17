Eugenie Bouchard için yapılan açık artırmaya 85 bin dolar!
Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard adına bir hayır kurumuna bağış için oluşturulan 'Bouchard paketi' açık artırmada büyük ilgi gördü. 2 bin 500 dolardan başlayan açık artırma, 85 bin dolar teklifle sonlandı.
Tenisçi Eugenie Bouchard, corona virüsü salgını sürecinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile gündeme bomba gibi düşen Bouchard, bu kez bir açık arttırmaya katıldı.
Kanadalı tenisçi, günler öncesinde duyurduğu bir hayır kampanyasında yer alarak açık artırmaya konu oldu. 2 bin 500 dolardan açılan Bouchard pakedi 37 kez teklif aldı ve 85 bin dolardan alıcı buldu.
BOUCHARD PAKETİ'NDE NELER BULUNUYOR?
1- Açık artırmayı kazanan kişi bir misafiriyle birlikte tenis sezonu başladığında Eugenie Bouchard'ın katıldığı herhangi bir turnuvada(grand slam'ler dahil) Bouchard'ın maçını izleyebilecek.
2- Kazanan ve misafiri, Bouchard'ın maçını oyuncu locasında antrenörü ve misafirleriyle birlikte izleyecek.
3- Bouchard, turnuvada giydiği ayakkabıları ve kullandığı raketi imzalayarak kazanana verecek.
4- Ve son olarak kazanan şahıs ve misafiri, Eugenie Bouchard ile birlikte akşam yemeğine çıkacak. Bu seyahatin bütün ücretleri Bouchard ve sponsorları tarafından karşılanacak.
- 17.05.2020
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