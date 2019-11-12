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12 Kasım 2019, Salı
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Dev hüsran... Federer'in ardından Nadal da veda etti!

Dev hüsran... Federer'in ardından Nadal da veda etti!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 2. gününde Alexander Zverev, Rafael Nadal'ı 2-0 yendi.

Andre Agassi Grubu maçında 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşı karşıya geldi. Organizasyona unvanını korumaya gelen Alman Zverev, İspanyol Nadal'ı 2-0 mağlup etti.

Turnuvanın 3. gününde Roger Federer-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic-Dominic Thiem maçları oynanacak.

FEDERER DE ELENMİŞTİ

Avusturyalı Thiem, 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer'i 1 saat 40 dakika sonunda 2-0 (7-5, 7-5) mağlup ederek turnuvadan elemişti.

  1. 12.11.2019
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