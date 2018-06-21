Turkish Airlines Antalya Open'da açılış vuruşu Büşra Ün'den
Paralimpik tenisçi Büşra Ün, antik Perge kentinde açılış vuruşunu yapacak.
Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın açılış vuruşunu paralimpik tenisçi Büşra Ün, Perge'de yapacak.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çim kortta düzenlenen ilk ATP turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Open bu yıl Türk Hava Yollarının isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Turkish Airlines Antalya Open, 24-30 Haziran tarihlerinde, 28 ana tablo, 32 eleme ve 16'sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerini Antalya Belek'te bir araya getirecek.
Öte yandan, turnuvanın başlangıç vuruşu yarın antik kent Perge'de gerçekleştirilecek. Paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek Sırp sporcu Dusan Lajovic'in karşılaşacağı gösteri maçı, bu yıl Antalya'da "Perge Yılı" olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.
- 21.6.2018 15:44
- Güncelleme: 21.6.2018 15:45
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
Turkish Airlines Antalya Open'da açılış vuruşu Büşra Ün'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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