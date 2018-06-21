Turkish Airlines Antalya Open'da açılış vuruşu Büşra Ün'den – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da açılış vuruşu 'den

    Turkish Airlines Antalya Open'da açılış vuruşu Büşra Ün'den

    Paralimpik tenisçi , antik Perge kentinde açılış vuruşunu yapacak.

    Tenis Turnuvası'nın açılış vuruşunu paralimpik tenisçi , Perge'de yapacak.

    Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çim kortta düzenlenen ilk ATP turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Open bu yıl Türk Hava Yollarının isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

    Turkish Airlines Antalya Open, 24-30 Haziran tarihlerinde, 28 ana tablo, 32 eleme ve 16'sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerini Antalya Belek'te bir araya getirecek.

    Öte yandan, turnuvanın başlangıç vuruşu yarın antik kent Perge'de gerçekleştirilecek. Paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek Sırp sporcu Dusan Lajovic'in karşılaşacağı gösteri maçı, bu yıl Antalya'da "Perge Yılı" olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

    1. 21.6.2018 15:44
    2. Güncelleme: 21.6.2018 15:45
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