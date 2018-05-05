TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda heyecan iyice yükseldi – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    TEB BNP Paribas UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda heyecan iyice yükseldi

    TEB BNP Paribas <a href="/index/istanbul-open?id=86e92ba4-dd30-4100-a649-97f913911fca" class="" rel="tag">İstanbul Open</a> UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda heyecan iyice yükseldi
    TEB BNP Paribas UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde çeyrek final maçları yapıldı. Toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, Tunuslu Malek Jaziri, Fransız Jeremy Chardy, Japon Taro Daniel ve 'dan Laslo Djere yarı finale adını yazdırdı.
    1. 5.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TEB BNP Paribas UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda heyecan iyice yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN