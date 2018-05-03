Son şampiyon Marin Cilic turnuvaya veda etti – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Son şampiyon Marin Cilic turnuvaya veda etti

    Son şampiyon Marin Cilic turnuvaya veda etti

    TEB BNP Paribas UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalistler belli olurken, son şampiyon Marin Cilic turnuvaya veda etti.

    Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, dün Sırp , Japon , İtalyan ve Brezilyalı çeyrek finale yükselmişti.

    2018 finalisti ve dünya 4 numarası Hırvat raket Cilic'in, Tunuslu 'ye 6-4 ve 6-2'lik setlerle yenilerek veda ettiği turnuvada diğer 3 çeyrek finalist ise Fransız , İtalyan ve Çekya'dan oldu.

    Jeremy Chardy, Sırbistanlı raket Dusan Lajovic'i 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle geçti. Thomas Fabbiano ise 'ten Damir Dzumhur'u 6-2, 0-6 ve 6-2 ile saf dışı bırakırken, Jiri Vesely, Brezilyalı rakibi Thiago Monteiro karşısında 6-2, 2-6 ve 7-6'lık setlerle güldü.

    TEB BNP Paribas İstanbul Open'da son sekiz eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

    Malek Jaziri (Tunus) - Jiri Vesely (Çekya)

    Laslo Djere (Sırbistan) - Paolo Lorenzi ()

    Rogerio Dutra Silva (Brezilya) - Taro Daniel (Japonya)

    Jeremy Chardy (Fransa) - Thomas Fabbiano (İtalya)

    1. 4.5.2018 00:02
    2. Güncelleme: 4.5.2018 00:02
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