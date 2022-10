HEM PROFESYONELLER HEM DE OYUNCULAR İÇİN CASPER EXCALIBUR’DAN YENİ PERFORMANS MONİTÖRÜ!

Mücadeleci oyunların heyecanını gerçekçi yaşamak isteyen oyunseverler ile daha canlı ve net renklerle verimli çalışmalara imza atmak isteyen profesyonellerin ortak arayışı güçlü ekranlar. Güçlü performansın trend tasarımlarla buluştuğu monitörlere sahip olmak ise tüketiciler için hayal olmaktan çıkıyor. Oyun tutkunları ve profesyoneller için birbirinden üstün özellikleri ve şık tasarıma sahip yüksek performansa sahip ekranları üreten Casper Excalibur, her zaman bir adım önde olmayı isteyen kullanıcılar için yeni Excalibur 23.8" monitörünü kullanıma sundu.

Oyunseverleri ve Profesyonelleri Heyecanlandıran Kavisli Monitör

Daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performansı monitörlerde görmek isteyen birçok kullanıcının çağrısına tasarladığı trend monitörlerle kulak veren Casper Excalibur, yepyeni 23.8" kavisli gaming monitörü ile tüketicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Hem oyunlar hem de profesyonel kullanımlar için üstün performans sağlayan Excalibur 23.8" monitör, verimli çalışmayı ve keyifli oyun oynamayı bir bütünlük içerisinde sunabiliyor. Canlı renklerin net halini sunan, kullanıcıya oyunun içerisinde olma hissini yansıtan Excalibur 23.8" monitör, AMD FreeSync, NVDIA G-sync, Low Blue Light, Over Drive ve Flicker Free gibi en iyi deneyimi en konforlu şekilde sunabilmek adına tüm ekran teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Excalibur 23.8" Monitörün 10 Dikkat Çekici Özelliği

Excalibur'un üstün teknoloji ve şık tasarımına sahip bu yeni monitörünün oyuncuları ve profesyonelleri cezbedecek birbirinden üstün özellikleri bulunuyor.

1. Gözlerden ilham alan kavisli ekran tasarımı. Göz şeklinden ilham alınarak sağlığa en uygun şekilde tasarlanan yeni monitör, 1500R kavis değerine sahip ve daha geniş görüntülemeyi uzun kullanımlarda konforlu bir şekilde sunabiliyor.

2. Her zaman bir adım önde. 200Hz ekran yenileme hızı ve 1ms ekran yenileme süresi sayesinde ekrandaki görüntüler çok daha pürüzsüz ve net görünürken monitör kullanımında maksimum hızı veriyor.

3. Gerçek ekran deneyimi. 1920 x 1080P çözünürlüğe sahip 23.8'' Full HD Excalibur monitörler sahip olduğu VA panel teknolojisi ile en gerçekçi renkleri sunmayı hedefliyor.

4. Çerçevesiz ekranda canlı renklerin net halleri. Kavisli yapıda olmasıyla beraber 178*178 geniş, kapsayıcı bir görüntüleme açısı vadeden Excalibur 23.8" monitör, 3 taraftan çerçevesiz ekran görünümüne sahip. 300 NIT parlaklık ve 3000:1 kontrast oranıyla da beraber doygun ve doğru rengi en iyi kalitede sunabiliyor.

5. Derinlikli ve gerçekçi görseller. Binlerce renk tonu arasından gerçeğe en yakınını sunarak ekrandaki görüntüye derinlik ve bu sayede gerçeklik katan HDR efekti ile en başarılı renk deneyimi yaşanıyor.

6. Modern hatlara sahip. Arka kapak dizaynındaki Excalibur mavisi ve çizgisel tasarım, farklı ve özel hissetmek isteyenler için tasarlanırken kalın çerçeveli, kalın gövde ve ekranlara kıyasla modern dokunuşlarla çerçevesiz ve ince yapıda bulunuyor.

7. Üstün teknolojilerle üstün deneyimler. En iyi deneyimi en konforlu şekilde sunabilmek adına tüm ekran teknolojilerini bünyesinde barındıran Excalibur'un yeni monitörü, bilgisayar ekran kartı ve ekranının birbiriyle sürekli koordineli çalışmasını sağlayan AMD Free-Sync ve NVIDIA G-Sync teknolojisine, ekran da oluşan titreşimleri engelleyen Flicker-Free teknolojisine sahip.

8. Göz sağlığı için düşük mavi ışık. Göze uzun vadede zarar veren mavi ışınların filtrelenmesini sağlayan "Low Blue Light" teknolojisi ile gece boyunca ekran üstünde uzun süreler çalışıyor ya da oyun oynanıyor ve göz yorgunluğu çok daha az oluyor.

9. Gölgesiz ekranlar ve kaliteli bağlantılar. Piksel geçişlerindeki asimetrik hızlardan dolayı oluşan gölgelenme sorununu Over Drive teknolojisi ile ortadan kaldıran Excalibur 23.8'' FHD monitörler, bir monitörün sahip olması gereken en önemli bağlantılardan olan HDMI ve Display portu (DP) ile kaliteli bağlantılar gerçekleştiriyor.

10. Vesa uyumlu. Vesa uyumu bulunan bu modelde sabit stand ile kullanımın yanı sıra duvara monteli şekilde de kullanım olabiliyor.

Casper Excalibur'un yeni yüksek performanslı monitörüne https://www.casper.com.tr/monitor/excalibur-238-monitor linkinden ulaşabilirsiniz.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Casper telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine de başladı. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.