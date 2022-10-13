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MARK ZUCKERBERG'DEN HOLOGRAM BOMBASI | Tarih verildi

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in metaverse ve VR/AR dünyasına olan ilgisi her geçen daha fazla beliriyor. Zuckerberg, sanal avatarların hologram toplantılara katılabileceğini ve bunun önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 11:48
MARK ZUCKERBERG'DEN HOLOGRAM BOMBASI | Tarih verildi

Mark Zuckerberg, hologram toplantı fikrinin çok uzakta olmadığına inanıyor. Sadece beş yıl içerisinde herkes VR gözlük alabilir.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Ben Thompson ile gerçekleştirdiği bir podcast'te hologram dünyasına ilişkin fikirlerini anlattı. Meta CEO'su sadece beş yıl içinde her kullanıcının artırılmış gerçeklik gözlüğüne sahip olabileceğini söyledi. Yayını Tayvan'dan yürüten Thompson'ı örnek göstererek, hologram görüntülerin aynı ortamda buluşabileceğini belirtti.

Meta CEO'su her ne kadar metaverse ve sanal gerçeklik odaklı konuşsa da, 'insan bağlantısının' daima ön planda kalması gerektiğini ifade etti. Sanal veya arttırılmış gerçekliğin aracı teknolojiler olabileceğini söyleyen Zuckerberg, 'bağlantıları geliştirmeye yardımcı olacak' bir deneyim yaratmayı hedeflediğini bildirdi.

Meta Connect 2022 etkinliğinde yeni Quest Pro VR başlığı duyuruldu. Meta Quest Pro özellikleri ile bir adım öne çıkıyor. Panel tarafında yüzde 75 daha yüksek kontrast sunan ve inç başına düşen piksel sayısında yüzde 37 iyileştirme yapılmış LCD ekran bulunuyor.

Sosyal VR platformu Horizon Worlds, geçtiğimiz dönemde sık sık adından söz ettirdi. Zuckerberg'in de çok önem verdiği bu platforma bazı yenilikler eklenecek. Etkinlikte, avatarların artık bacaklarının da olacağı belirtildi.

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