Play Station, PC ve Xbox'da corona virüsü karantinasında oynanabilecek en iyi spor oyunları

Corona virüsü sebebiyle spor organizasyonları ertelendi. Ülkemizde corona virüsü vakalarının görülmesiyle birlikte tüm spor organizasyonları ve ligleri ertelendi. Spor müsabakalarından uzak kalacağımız bu dönemde oynanabilecek en iyi 10 spor oyununu sizler için derledik.

FIFA 20





Dünya'nın en ünlü futbol simülasyon oyunu FIFA 20, corona virüs sürecinde kendini karantina altında tutacak oyunseverlere ilaç gibi gelecek. Online ve singleplayer olarak oynanabilen FIFA 20'de, sokak futbolu modu, teknik direktör kariyer modu, futbolcu kariyer modu ve Ultimate team modu mevcut. Oyun Play station, Xbox ve bilgisayarda rahatlıkla oynanabiliyor.

Platform: Play Station, Xbox, PC

PES 20





Dünyaca ünlü Pro Evolotion Soccer'ın sevilen serilerinden biri olan PES 20'nin hayran kitlesi oldukça fazla. FIFA oynamaktan keyif almayanlar için PES 20 tercih edilebilir. FIFA'da olduğu gibi PES'te de online ve single player modlar mevcut.

Platform: Play Station, Xbox, PC

NBA 2K20





Dünyanın en sevilen basketbol simulasyon oyunlarından biri olan NBA 2K20'de, oyuncu kariyer modu, online ve single player modları mevcut. Grafik olarak oldukça üst düzey bir performans sergileyen NBA 2K20'nin sizi içine çekerek güzel vakit geçirmenizi sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Platform: Play Station, Xbox, PC

FM 20





Football Manager 2020 karantinada keyif alarak oynayabileceğiniz ender oyunlardan biridir. Kendi takımınızı oluşturmak, antrenman yaptırtmak, taktik ve mental olarak takımı hazırlamak ve maçlara takımınızın başında çıkmak mümkün. Oyun oldukça fazla detaya sahip ve tam anlamıyla futbol ziyafeti yaşatıyor.

Platform: PC

F1 2019





Henüz 2020 versiyonu çıkmadı. Ancak 2019 versiyonu da oldukça iyi olan bir yarış oyunu. Hayranı olduğunuz Formula 1 arabalarıyla muhteşem bir deneyim yaşayın. F1 2019 karantina süresinde size ilaç gibi gelecek oyunlardan biri.

Platform: Play Station, Xbox, PC

UFC 3



Dünyanın en popüler spor organizasyonlarından biri olan UFC'nin simulasyonu olan oyunda. Gerçek UFC karakterleriyle her siklette karşılaşmak mümkün. Ayrıca kendi karakterinizi oluşturarak bir kariyer yapma fırsatı da elinizde.

Platform: Play Station, Xbox, PC