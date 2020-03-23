Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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: Evden çıkana !

Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart!

Tüm dünyada birçok insanın ölümüne yol açan coron virüsünden korunmak amacıyla birçok isim 'evde kal' mesajı yayınlamaya devam ediyor. kokartlı futbol hakemi da koronavirüs için evde kal mesajı verirken, dışarıya çıkana ise 'kırımızı kart' dedi.

Koronavirüs için 'evde kal ve, kurallara uy' diyen Palabıyık, yaptığı açıklamada "Dünyada ve ülkemizde hızla yayınlan corona virüse karşı lütfen kurallara uyalım ve oyunu kurallarına göre oynayalım. Bu oyunun kuralı 14 gün. ve devlet büyüklerimizin yayınlamış olduğu uyarıları dikkate alalım. Ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için lütfen evde kalalım. Evde kalmayıp dışarıya çıkanlara 'kırımızı kart'. Evde kal " açıklamasında bulundu.

çocuklarına milli takım formalarını giydirip evin içinde top oynarken faul yapan büyük oğluna sarı kartını gösteriyor. Karta itiraz eden oğlu sahayı terketmek isterken yani evin kapısını açıp gitmek isterken ise durdurup bu kez kırmızı kartını gösteriyor. Durumun hafızalara kazınması için çocuklarıyla bir mizansen daha yapan Ali Palabıyık; bu kez ortanca çocuğuna evin kapısından çıkmaya kalkışınca büyük oğlunun göstermesini istiyor.

Ali Palabıyık'tan evde kal çağrısı
  1. 23.03.2020
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