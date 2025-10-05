İkas Eyüpspor Selçuk Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İkas Eyüpspor, Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Süper Lig ekibinin yaptığı açıklamada,

"TEŞEKKÜRLER SELÇUK ŞAHİN!

Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İfadeleri yer aldı.