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Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Bursaspor Basketbol'u yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-59 yendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 22:38 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 23:25
Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Bursaspor Basketbol'u yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 78-59'luk skorla mağlup etti.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk, Uğur Akyıldız

Bursaspor Basketbol: Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Taylor 10, Washington 2, Brown 5, Moore 20, Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3

Fenerbahçe Tarfin: Larkin 9, Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Forrest 2, Shields 9, Baldwin 8, Juzang, Melih Mahmutoğlu 5, Powell 5, Onuralp Bitim 19, Sargiunas 7

1. Periyot: 15-23

Devre: 36-43

3. Periyot: 47-59

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