A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Arda Güler, Real Madrid formasıyla başarılı performansına devam ediyor. Arda Güler son olarak, Real Madrid'in Valencia ile İspanya La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya geldiği mücadelede ağları havalandırmayı başardı.
Futbolcu karşılaşmada takımının 2. golünü 36. dakikada kaydetti.
İŞTE ARDA GÜLER'İN O GOLÜ:
ARDA GÜLEEEERRRRR! 🤩🤩🇹🇷 Milli futbolcumuz, Valencia deplasmanında Real Madrid'in 2. golüne imza attı! 💪 🟡 @iddaa & https://t.co/aNnm6pGaLU https://t.co/WihNSBEUvx— S Sport (@ssporttr) November 7, 2026
ARDA'DAN BİR DE ASİST
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in 75. dakikada Kylian Mbappe ile bulduğu golün asistini yaptı.
ARDA GÜLER'DEN BİR DE ASİST! ✨🤩 Arda'nın harika pasında Kylian Mbappe, kaleciden sıyrılarak skoru 3-0'a getirdi. 🔥 🟡 @iddaa & https://t.co/aNnm6pGaLU https://t.co/R7yLHPatOe— S Sport (@ssporttr) November 7, 2026