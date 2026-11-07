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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Real Madrid Real Madrid'de Arda Güler şov yaptı! İşte attığı gol ve yaptığı asist

Real Madrid'de Arda Güler şov yaptı! İşte attığı gol ve yaptığı asist

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid formasıyla gollerine devam ediyor. Futbolcu son olarak Real Madrid'in İspanya La Liga'nın 12. haftasında deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldiği maçta ağları sarsmayı başardı. Arda Güler ayrıca karşılaşmada asist yapma başarısı da gösterdi. İşte o anlar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 00:02 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 00:53
Real Madrid'de Arda Güler şov yaptı! İşte attığı gol ve yaptığı asist

A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Arda Güler, Real Madrid formasıyla başarılı performansına devam ediyor. Arda Güler son olarak, Real Madrid'in Valencia ile İspanya La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya geldiği mücadelede ağları havalandırmayı başardı.

Futbolcu karşılaşmada takımının 2. golünü 36. dakikada kaydetti.

İŞTE ARDA GÜLER'İN O GOLÜ:

ARDA'DAN BİR DE ASİST

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in 75. dakikada Kylian Mbappe ile bulduğu golün asistini yaptı.

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