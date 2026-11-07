Trio ekibi Galatasaray-Amed SK maçını değerlendirdi

Seçim Demirel: "Formayı başa kapatmanın ya da çıkarmanın sarı kart olmasındaki sebep ne? Provakasyon var mı, kışkırtıcı bir olay var mı, siyasi bir mesaj içeriyor mu, zaman kaybı yaşanıyor mu ve ticari bir reklam var mı? Bunlar varsa sarı kart gösteriliyor. Genelde örnek olarak da bunu hep tek kişi olarak görüyoruz. Burada farklı bir durum var. Burada birçok oyuncu var. Sizin de söylediğiniz gibi hepsine sarı kart çıkmasını ben de doğru bulmam. Sadece sportmenlik dışı bir görüntü nedeniyle belki bir ya da iki oyuncuya... Tamamen kapatanları seçip onlara sarı kart gösterilebilirdi. Bütün oyunculara sarı kart gösterilmesi benim açımdan da uygun değil."