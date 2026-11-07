Trio ekibi Galatasaray-Amed SK maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında en yakın takipçisi Amed SK'yı 4-3 mağlup ederek milli araya lider girdi. Trio ekibi, RAMS Park'ta oynanan mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte o yorumlar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 22:30 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 22:31
Amed SK'nın Dia Saba, Gift Orban ve Yira Sor ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Amed SK 23 puanda kaldı.
Trio ekibi, Galatasaray-Amed SK maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Sallai'nin Orban'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Bir penaltı beklentisi oluştu. Eğer oyuncu elini, kolunu rakibinin koşu yoluna koysaydı, kuvvetle bassaydı ya da eliyle, ayağıyla bir çelme, piston şeklinde bir itme yapsaydı o zaman hareketi kısıtlamaktan bir ihlalden söz ederdim. Futbolda bu tarz şarjlar normal. Oyuncunun sonraki aksiyonunu bence engellemiyor. Dolayısıyla hakemin devam kararına katılıyorum."
Seçim Demirel: "İkili bir mücadele. Çok rakibini bozacak, etkili, piston şeklinde kullansaydı kolunu itseydi oyuncuyu. O zaman penaltıdan söz edebilirdik. Ama yoruma açık. Buna penaltı diyenler de çıkabilir. Benim de şahsi fikrim oyunun devam etmesi yönünde."
Leao'nun golü sonrası futbolcuların sevincinde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: "Kitaba göre formayı çıkarmak veya başını formayla kapatmak sarı kart gerektiren bir ihlalmiş. Peki... Çok şenlikli bir ülkeyiz. Sanıyorum 7 futbolcuydu... Şu mu demek? Halil Umut Meler, Fabio Melo'ya 'Kimler formasını kapattı? Başını kim formayla kapattı? 1,2,3,4,5,6,7. Dizilin arkadaşlar. Al sana sarı, Al sana sarı...' 7 oyuncuya sarı kart mı gösterecek? Kitap hakemliğine göre, evet. Ancak uygulama nasıl? Yönetici kimlik diye bir şey var. Siz bir hakem olarak koreografik bir kutlamaya burada yaptırım uygulamak durumundasınız. Kayıtsız kalmak da iyi bir yönetici kimlik olmuyor. Kitap hakemliği 7 tane sarı kart. Böyle bir dünya yok! Koreografik abartlılı gol sevincinin sportmenliğe aykırı bir unsur olarak hakem tarafından tespit edilip minimum bir oyuncuya sarı kart göstermesi gerekirdi. Yaptırımsız geçmesi doğru bir yaklaşım olmazdı."
Seçim Demirel: "Formayı başa kapatmanın ya da çıkarmanın sarı kart olmasındaki sebep ne? Provakasyon var mı, kışkırtıcı bir olay var mı, siyasi bir mesaj içeriyor mu, zaman kaybı yaşanıyor mu ve ticari bir reklam var mı? Bunlar varsa sarı kart gösteriliyor. Genelde örnek olarak da bunu hep tek kişi olarak görüyoruz. Burada farklı bir durum var. Burada birçok oyuncu var. Sizin de söylediğiniz gibi hepsine sarı kart çıkmasını ben de doğru bulmam. Sadece sportmenlik dışı bir görüntü nedeniyle belki bir ya da iki oyuncuya... Tamamen kapatanları seçip onlara sarı kart gösterilebilirdi. Bütün oyunculara sarı kart gösterilmesi benim açımdan da uygun değil."
Bülent Yıldırım: "Bir katkıda daha bulunmak isterim. Bu hareketin, bu sevincin, bu koreografinin ne için yapıldığı hakemin sorunu değil. Ne için yaparsa yapsın ya! Abartı var mı, var. Koreografik bir sevinç var mı, var. Yaptırım bir tane sarı kart, bu kadar. Atla deve değil."
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