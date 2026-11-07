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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Real Madrid Arda Güler yine yıldızlaştı! Real Madrid deplasmanda Valencia'yı yendi

Arda Güler yine yıldızlaştı! Real Madrid deplasmanda Valencia'yı yendi

Milli yıldızımız Arda Güler'in geceye damgasını vurduğu maçta Real Madrid deplasmanda Valencia'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 01:00
Arda Güler yine yıldızlaştı! Real Madrid deplasmanda Valencia'yı yendi

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterirken başkent ekibi sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 28. dakikada Valverde açtı. Bu golün ardından dakikalar 36'yı gösterirken Arda Güler kaydettiği gol ile takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelede 75. dakikada Arda Güler bir kez daha sahnye çıktı. Futbolcunun asistinde Mbappe ağları havalandırdı.

Real Madrid bu gollerle sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada ayrıca 79. dakikada Valencia'dan Gaya kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadelenin ardından Real Madrid ligde 30 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Valencia ise 9 puan ile 19. sırada yer alıyor.

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