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PSG evinde tek golle galip

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Troyes'i 1-0 yendi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 00:56
PSG evinde tek golle galip

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Troyes'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan PSG, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Aradığı golü 39. dakikada bulan PSG'de sahneye Illia Zabarnyi çıktı. Senny Mayulu'nun Troyes ceza sahasında yaptığı ortada iyi yükselen Zabarnyi, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra farkı artırmak için baskısını sürdüren PSG, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Troyes ise zaman zaman geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalışsa da skoru değiştirecek golü bulamadı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan PSG, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Paris temsilcisi, 23 puana yükseldi ve liderlik koltuğunu sağlama aldı. Konuk ekip ise 8 puan ile 16. sırada kaldı.

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