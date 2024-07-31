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Trendyol Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası yenilendi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in yeni logosunu ve şampiyonluk kupasını tanıttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 19:01
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Trendyol Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası yenilendi!

Trendyol Süper Lig'in yeni logosu tanıtıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak." denildi.

"Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor." ifadelerinin kullanıldı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor. Trendyol Süper Lig takımlarının, tüm taraftarların ve paydaşların bu logo altında aynı değerler ve ortak bir amaç altında buluşup birleşmesi, fair play içinde bu güzel oyunu daha da güzelleştirmesi bekleniyor." i

Yeni logonun tasarlanma sürecinde Süper Lig'de yer alan kulüplerle yapılan çalışmaların yanı sıra UEFA ve Avrupa'nın üst düzey liglerinin de değerlendirildiği anlatıldı.

Türk futbolunun Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında olma hedefinden bahsedilen açıklamada, maç önü seremonisinin yanı sıra müsabaka sonu röportaj alanlarına kadar düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada lig sonunda şampiyonun kazandığı kupanın da değiştiği belirtildi. Açıklamada, yeni tasarımın en dikkat çekici noktası olarak sezon boyunca kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi olacağı vurgulandı.

Trendyol Süper Lig'in yeni sloganının ise 'futbol aşkına' olduğu aktarıldı.

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