Süper Lig'in 38. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 38. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

24 MAYIS CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Mehmet Türkmen

19.00 Sivasspor - Kayserispor: Murat Erdoğan

26 MAYIS PAZAR

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 Konyaspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Pendikspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Burak Şeker

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen