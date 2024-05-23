Süper Lig'in 38. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 38. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
24 MAYIS CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Mehmet Türkmen
19.00 Sivasspor - Kayserispor: Murat Erdoğan
26 MAYIS PAZAR
19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan
19.00 Konyaspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Burak Şeker
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen