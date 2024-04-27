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Futbolcularım her görevi yaptı
Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Bülent Uygun, Dört büyükler'le oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Takımıyla gurur duyduğunu belirten Uygun, "Futbolcu kardeşlerim şimdiye kadar verdiğim görevleri yerine getirdi. Bu zorlu süreçteki esas başarının baş mimarları onlardır ve aynı zamanda teknik ekibimdir. O yüzden de hem futbolcularıma hem de ekibimde bulunan yardımcılarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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