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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın derbi karnesi!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan kariyerinde 5. derbiye çıkacak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 12:37
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın derbi karnesi!

Süper Lig'de haftanın kritik müsabakasında Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Volkan Bayarslan böylece ikinci kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev alacak.

46 yaşındaki Hakem daha önce 2 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve 0-0 sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.

Bayarslan'ın daha önce yönettiği derbiler şöyle:

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (2023-24 sezonu)

Trabzonspor 3-0 Beşiktaş (2023-24 sezonu)

Trabzonspor 0-0 Beşiktaş (2022-23 sezonu)

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe (2022-23 sezonu)

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