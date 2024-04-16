Avrupa göründü

Süper Lig'de Rizespor kasırgası sürüyor. Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de İlhan Palut yönetiminde flaş sonuçlara imza atan Atmacalar, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Evinde Antalyaspor'u 3 golle geçen Karadeniz ekibi, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 5. sıradaki Beşiktaş'ı yakaladı. Yeşil-mavililer, bu hafta direkt rakibi Başakşehir'e konuk olacak.

KEYİFLER YERİNDE

vermeden deplasmandaki kritik Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan Rizespor, zorlu deplasmanda da serisini sürdürüp, Avrupa kupaları hedefine bir adım daha yaklaşmak amacında. Tarihinde ilk Süper Lig'i ilk 5 sıra içerisinde bitirmeye bu kadar yaklaşan Rize ekibinde futbolcuların, antrenmanda moralli gözükmesi de teknik heyetin yüzünü güldürdü

SHELVEY'LE SEVİYE YÜKSELDİ

RİZESPOR'UN bu başarısında kuşkusuz en büyük pay sahiplerinden birisi de Jonjo Shelvey. Sezon başında transfer edilen İngiliz yıldız, 28 maçta 2 gol, 5 asistle Atmacalar'a büyük katkı sağladı. Shelvey, Antalyaspor maçında da oynadığı güzel futbolu, 1 asistle süsledi.

SAMSUNSPOR geri sayımda

BEŞİKTAŞ deplasmanından beraberlikle dönen Samsunspor, evindeki Adana Demirspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. 38 puanla bitime 6 hafta kala 12. sırada yer alan kırmızı-şimşekler, rakibini yenerek ligde kalma adına dev bir adım atmak istiyor.

GÜMÜŞDAĞ'DAN SEÇİM TALEBİ

BAŞAKŞEHİR Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den seçimi öne almasını istediklerini söyledi. Göksel Gümüşdağ, "Sayın Federasyon Başkanımızdan genel kurul tarihini Temmuz ortasına değil de Haziran ayının başına çekmesinin daha doğru olacağını söyledim. Sayın federasyon başkanımızın empatiyle, kulüplerin içinde bulunduğu ruh halini anlayarak, Türk futbolu ve tüm paydaşları adına, bu doğrultuda karar vereceğine inanıyorum" diye konuştu.