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Alanyaspor'da moraller yerinde
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'de 6 maçtır namağlup olan turuncu-yeşilliler, son 3 maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi. Fatih Tekke yönetiminde moralli bir şekilde çalışan futbolcuların hırslı gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.
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