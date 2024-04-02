Haberler Süper Lig Alanyaspor'da moraller yerinde

Alanyaspor'da moraller yerinde

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'de 6 maçtır namağlup olan turuncu-yeşilliler, son 3 maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi. Fatih Tekke yönetiminde moralli bir şekilde çalışan futbolcuların hırslı gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor'da moraller yerinde
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'de 6 maçtır namağlup olan turuncu-yeşilliler, son 3 maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi. Fatih Tekke yönetiminde moralli bir şekilde çalışan futbolcuların hırslı gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.
DİĞER
Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’
4 yıllık seçimsiz dönem başladı! Ekonomik programda kararlılık mesajı: Temel öncelik enflasyonla mücadele ve refah artışı
Aslan'dan 8 numara hamlesi!
Kadıköy'de tarihi gün!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri!
Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki!
2 Nisan'da meydana gelen depremler!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! 23:58
A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! 23:58
Eczacıbaşı seride öne geçti! Eczacıbaşı seride öne geçti! 23:58
A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! 23:57
Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! 23:55
Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! 23:54
Daha Eski
Eczacıbaşı seride öne geçti! Eczacıbaşı seride öne geçti! 23:35
Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! 23:28
Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki! Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki! 23:18
Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki! Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki! 23:13
Transferde Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri... Transferde Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri... 23:01
İtalyan devinden Kerem bombası! İtalyan devinden Kerem bombası! 23:01