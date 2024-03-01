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Yayında son gün yarın

TFF, Saran Medya ile beIN Sports’un katıldığı yayın ihalesini iptal etti. Yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla yarına kadar ek süre verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 06:50
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Yayında son gün yarın

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 yıllık verilecek olan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, teklif bedellerinin yetersiz bulunması nedeniyle Yayın İhale Komisyonu tarafından ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alındığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: Yayın İhale Komisyonunun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda yayın ihalesi iptal edilmiştir. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonunun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

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