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TFF Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihini açıkladı

Son dakika spor haberleri... TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde start alacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 12:09 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 12:12
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TFF Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihini açıkladı

TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

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