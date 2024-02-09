Haberler Süper Lig Hikmet Karaman: Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz

Hikmet Karaman: Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 23:15 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 23:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hikmet Karaman: Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk yarım saatlik bölümünde iyi oynayıp pozisyonlara girdiklerine ancak son vuruşlarının eksik olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İlk 30 dakikayı müthiş oynayan takım son 10-15 dakikada hiç pozisyon yokken içeri 2-0 sıfır mağlup gittik. Tabii bu bizim için moral ve motivasyonun düştü. Ama ikinci yarı hem oyunu riske ederek hem de yaptığımız değişikliklerle maça iyi başladık. Penaltı olunca 3-0 oldu. 3-0'ın ardından gelmek kolay değil. Buna rağmen oyunu devam ettirmeyi sürdürdük. "

Karaman, çok güçlü bir kadro oluşturduklarını ancak bu oyuncuların antrenman yapıp bir araya gelmesi gerektiğine dikkati çekti. Dün gelen oyuncuları bugün maçta oynattıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Fena da oynamadılar, iyi de mücadele ettiler. İki oyuncumuz daha yolda geliyor. Dolayısıyla 8 yeni oyuncuyu teknik ekip olarak bir an önce antrenmanlarda kaynaştırıp bir oyun planı, bir takım oyunu haline dönüştürmeliyiz. Bu da bizim görevimiz. Geldiğimizden beri hem beraberlik hem de almış olduğumuz mağlubiyetler var. Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek."

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan Galatasaray'a yılın çalımı! Avrupa'da uzun süre konuşulacak transfer...
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları...
Paşa Adana'da galip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Youcef Atal Süper Lig'de! İşte yeni takımı...
"Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz"
150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Youcef Atal Süper Lig'de! İşte yeni takımı... Youcef Atal Süper Lig'de! İşte yeni takımı... 23:23
"Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz" "Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz" 23:20
"Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadroya sahibiz" "Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadroya sahibiz" 23:14
Hatayspor'a Portekizli orta saha! Hatayspor'a Portekizli orta saha! 23:11
RAMS Başakşehir Ljukovac'ı kadrosuna kattı! RAMS Başakşehir Ljukovac'ı kadrosuna kattı! 22:41
Ümraniyespor'a tek gol yetti! Ümraniyespor'a tek gol yetti! 22:38
Daha Eski
G.Saray'da Derrick Köhn ilk idmanına çıktı! G.Saray'da Derrick Köhn ilk idmanına çıktı! 22:30
Paşa Adana'da galip! Paşa Adana'da galip! 21:56
Muci sağlık kontrolünden geçti! Muci sağlık kontrolünden geçti! 21:38
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! 21:23
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 21:00
10 numara Pepe 10 numara Pepe 20:55