Etebo Demir'e

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden ve 7 oyuncusuyla yollarını ayıran Adana Demirspor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-şimşekler, orta sahaya tanıdık bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Demirspor, 2020-21'de Galatasaray'da oynayan Peter Etebo'yla anlaştı. 28 yaşındaki Nijeryalı dinamo, sezon başında Stoke'tan ayrıldı. Geçen sezonu Yunan ekibi Aris'te kiralık geçiren tecrübeli orta saha, 28 maçta oynadı. Etebo, 45 kez Nijerya A Milli Takımı'nın formasını giydi ve 3 gol attı.

FRANSIZ KANAT ALİOUİ DA SIRADA

Etebo'ya imza attırmaya hazırlanan Adana ekibinin, 24 yaşındaki sol kanat Nabil Alioui için de Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre ile anlaştığı öğrenildi. Bu sezon forma giydiği 19 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapan, santrfor pozisyonunda da oynayabilen Alioui, Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon da Le Havre'de ter döktüğü 29 karşılaşmada 6 gol, 3 asist katkısı sağladı Toulon alt yapısından yetişen Fas asıllı Fransız oyuncunun bugün Adana'da olması ve kendisini mavişimşeklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Etebo, futbol kariyerinde; Warri Wolves FC, Feirense, Las Palmas, Stoke City, Getafe, Galatasaray, Watford ve Aris'te forma giydi.