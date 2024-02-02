Haberler Süper Lig Etebo Demir'e

Etebo Demir'e

Adana Demirspor, İngiltere Championship ekibi Stoke’tan ayrılan bonservisi elindeki 28 yaşındaki Nijeryalı orta sahayla el sıkıştı. Etebo, 2020-2021’de Cimbom’da oynadı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Etebo Demir'e

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden ve 7 oyuncusuyla yollarını ayıran Adana Demirspor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-şimşekler, orta sahaya tanıdık bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Demirspor, 2020-21'de Galatasaray'da oynayan Peter Etebo'yla anlaştı. 28 yaşındaki Nijeryalı dinamo, sezon başında Stoke'tan ayrıldı. Geçen sezonu Yunan ekibi Aris'te kiralık geçiren tecrübeli orta saha, 28 maçta oynadı. Etebo, 45 kez Nijerya A Milli Takımı'nın formasını giydi ve 3 gol attı.

FRANSIZ KANAT ALİOUİ DA SIRADA

Etebo'ya imza attırmaya hazırlanan Adana ekibinin, 24 yaşındaki sol kanat Nabil Alioui için de Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre ile anlaştığı öğrenildi. Bu sezon forma giydiği 19 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapan, santrfor pozisyonunda da oynayabilen Alioui, Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon da Le Havre'de ter döktüğü 29 karşılaşmada 6 gol, 3 asist katkısı sağladı Toulon alt yapısından yetişen Fas asıllı Fransız oyuncunun bugün Adana'da olması ve kendisini mavişimşeklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Etebo, futbol kariyerinde; Warri Wolves FC, Feirense, Las Palmas, Stoke City, Getafe, Galatasaray, Watford ve Aris'te forma giydi.

DİĞER
O Ses Türkiye'nin 'minik star'ı Aziz Kiraz şimdi 27 yaşında! Son halini görenler tanıyamadı!
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr'den bombaladı!
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı
F.Bahçe'den sürpriz transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam...
Sıra sol bekte
🌹 CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Süper Loto çekildi! (1 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... 07:36
Sıra sol bekte Sıra sol bekte 06:35
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:04
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:02
Gol düellosunu kazanan ManU! Gol düellosunu kazanan ManU! 01:17
Gol düellosunu kazanan ManU! Gol düellosunu kazanan ManU! 01:17
Daha Eski
Ali Turap imzaladı Ali Turap imzaladı 01:02
Hurmadan tepki Hurmadan tepki 01:00
İmza şov yaptı İmza şov yaptı 00:57
Kent'te pürüz çıktı Kent'te pürüz çıktı 00:54
Joselu attı, Madrid kazandı! Joselu attı, Madrid kazandı! 00:52
Joselu attı, Madrid kazandı! Joselu attı, Madrid kazandı! 00:52