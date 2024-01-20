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Adana Demirspor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET) Adana'da kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 20:58 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 21:24
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Adana Demirspor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET) Adana'da kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Adana Demirspor 52. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken 63. dakikada Ankaragücü'nün Portekizli yıldızı Pedro Moreira maçın skorunu belirledi.

Adana Demirspor puanını 30 yaparken Ankaragücü ise 25 puana yükseldi.

HİKMET KARAMAN İLK MAÇINA ÇIKTI!

Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Ankaragücü'nde ceza sahası içerisindeki karambolde topla buluşan Bajic'in sert vuruşunda top kaleci Magomedaliev'den oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Morutan, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

15'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Akintola'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Bahadır'dan kornere çıktı.

26'ncı dakikada Ankaragücü'nde kornerde topun başına geçen Moreira'nın ortasında Radakovic vurdu fakat kaleci Magomedaliev topu son anda kornere çeldi.

27'nci dakikada Adana Demirspor'da Gravillon pasını Akintola'ya gönderdi. Orta alanda rakibiyle ikili mücadele eden Akintola, topla buluşarak ceza sahası içerisindeki Emre'ye pasını gönderdi. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı sonrası Akintola'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34'üncü dakikada Adana Demirspor'da Gravillon, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Akintola, orta alandan aldığı topu soldaki Yusuf Erdoğan'a verdi. Yusuf Erdoğan'ın soldan içeri vuruşunda top kaleci Bahadır'dan sekerek Emre'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58'inci dakikada Ankaragücü'nde sol kanatta Chatzigiovanis'in yerden pasıyla topla buluşan Maceda'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

63'üncü dakikada Ankaragücü'nde serbest vuruşta topun başına geçen Moreira'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-1.

76'ncı dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Akintola, çalımlarla ceza sahası içerisindeki Emre'ye pasını gönderdi. Emre'nin vuruşunda kaleci Bahadır topu çeldi. Dönen topa Akintola dokundu fakat top auta çıktı.

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