Ne Hatay ne Pendik

Hatayspor da Pendikspor da 7 haftadı maç kazanamıyordu. Hatayspor'da 8'de Hodzic müsait durumda pozisyondan faydalanamadı. 44'de yine Hodzic vurdu. Kaleci Erdem topu kornere çeldi. Devre 0-0 bitti. 2. yarı daha hareketliydi. 47'de Kilama altıpas içindeki Rivas'a gönderdi. O da kafayla ağları buldu. Hatayspor 1-0 öne geçti. 90+3'te Midtsjö'nün pasına Aburjania müdahale etemedi. Kappel, Pendik adına ağları buldu. Maç 1-1 sonuçlandı. Hatayspor cephesi üzüldü.

"KENDİME ZARAR VERECEĞİM

Hatayspor kalecisi Erde Kardeşler maç sonu üzgündü: "Bu sene 90 sonrası yediğimiz 3. veya 4. gol. Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum. Kazanamadıkça gururuma dokunuyor. Kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sezon başı bu şehir için sözler vermiştik"