Haberler Süper Lig Ne Hatay ne Pendik

Ne Hatay ne Pendik

Hatayspor da Pendikspor da 7 haftadı maç kazanamıyordu. Hatayspor'da 8'de Hodzic müsait durumda pozisyondan faydalanamadı. 44'de yine Hodzic vurdu. Kaleci Erdem topu kornere çeldi. Devre 0-0 bitti. 2. yarı daha hareketliydi. 47'de Kilama altıpas içindeki Rivas'a gönderdi. O da kafayla ağları buldu. Hatayspor 1-0 öne geçti. 90+3'te Midtsjö'nün pasına Aburjania müdahale etemedi. Kappel, Pendik adına ağları buldu. Maç 1-1 sonuçlandı. Hatayspor cephesi üzüldü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ne Hatay ne Pendik

Hatayspor da Pendikspor da 7 haftadı maç kazanamıyordu. Hatayspor'da 8'de Hodzic müsait durumda pozisyondan faydalanamadı. 44'de yine Hodzic vurdu. Kaleci Erdem topu kornere çeldi. Devre 0-0 bitti. 2. yarı daha hareketliydi. 47'de Kilama altıpas içindeki Rivas'a gönderdi. O da kafayla ağları buldu. Hatayspor 1-0 öne geçti. 90+3'te Midtsjö'nün pasına Aburjania müdahale etemedi. Kappel, Pendik adına ağları buldu. Maç 1-1 sonuçlandı. Hatayspor cephesi üzüldü.

"KENDİME ZARAR VERECEĞİM

Hatayspor kalecisi Erde Kardeşler maç sonu üzgündü: "Bu sene 90 sonrası yediğimiz 3. veya 4. gol. Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum. Kazanamadıkça gururuma dokunuyor. Kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sezon başı bu şehir için sözler vermiştik"

DİĞER
Seda Sayan sünnet derisiyle gençleşmişti... "Beni estetik elçisi seçmeleri lazım"
Türkiye şehit düşen kahraman vatan evlatları için tek yürek! Sabah namazında 81 ilde eller semaya kalktı
Aslan'dan sol beke sürpriz aday!
F.Bahçe'den bir yıldız transferi daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kalacak mı gidecek mi? Yönetim kararını verdi
O isme övgüler yağdırdı! "Tepeden tırnağa futbolcu"
14 Ocak 2024 Anlık Döviz Kuru!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Ocak)
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kalacak mı gidecek mi? Yönetim kararını verdi Kalacak mı gidecek mi? Yönetim kararını verdi 07:49
O isme övgüler yağdırdı! "Tepeden tırnağa futbolcu" O isme övgüler yağdırdı! "Tepeden tırnağa futbolcu" 07:46
Rosier PAOK'a Rosier PAOK'a 06:06
Aboubakar'da yırtık Aboubakar'da yırtık 06:04
İki transfer şart İki transfer şart 06:01
Fildişi Sahili galibiyetle başladı! Fildişi Sahili galibiyetle başladı! 01:26
Daha Eski
Fildişi Sahili galibiyetle başladı! Fildişi Sahili galibiyetle başladı! 01:14
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter kazandı! Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter kazandı! 01:05
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter kazandı! Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter kazandı! 00:43
"9 aydır bugünün hayalini kuruyordum!" "9 aydır bugünün hayalini kuruyordum!" 00:31
"Hocamız farklı bir enerjiyle geldi!" "Hocamız farklı bir enerjiyle geldi!" 00:31
Semih Kılıçsoy: Attıkça daha iyi hissediyorum Semih Kılıçsoy: Attıkça daha iyi hissediyorum 00:31