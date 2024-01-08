TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Ocak ayıyla birlikte transfer hareketliliği başladı. Sezon başındaki transfer savaşları, devre arasında da yaşanacağa benziyor. Özelli Süper Lig devlerinin takviyeleri merak edilirken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, yıldız golcü için karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:32Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:36
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Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımlar, takviye yapmak için çalışmalara başladı.
Sezon başındaki gibi hareketli bir transfer dönemi öngörülüyor.
Özellikle Trendyol Süper Lig'in devlerinin yapacağı transferler merak konusu.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için birçok isim gündeme geliyor.
Ezeli rakipler, özellikle yaz transfer döneminde yıldız isimler için karşı karşıya gelmişti.
Dusan Tadic, Wilfried Zaha ve Milot Rashica gibi yıldızlar için verilen savaşlar, geçtiğimiz dönemin en çok göze çarpan transfer hamleleri olmuştu.
Dusan Tadic transferinde olduğu gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe, yıldız isim için karşı karşıya geldi.
Ocak ayıyla birlikte bu savaşlara yenileri eklenirken, bir iddia da İtalyan basınından geldi.
ilgiornaledellosport.net'te yer alan haberde, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen ve son haftalarda yedek kalan Andrea Belotti'nin Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifleriyle takımdan ayrılabileceği aktarıldı.
Serie B başta olmak üzere Avrupa'dan da 30 yaşındaki golcü futbolcuya yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.
Ayrınca Napoli'nin de Osimhen ve Simeone'nin olası ayrılığı durumunda tecrübeli İtalyan forveti gündemine alabileceği vurgulandı.
Belotti, bu sezon Başkent ekibiyle 10'u ilk 11 olmak üzere 19 maça çıktı.
Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
AlbinoLeffe, Palermo ve Torino gibi takımlarda forma giyen Andrea Belotti, 2022 yazında bedelsiz olarak Roma'ya transfer olmuştu.
İtalyan forvetin Roma ile olan sözleşmesi, Haziran 2025'te sona erecek.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.