Haberler Süper Lig TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Ocak ayıyla birlikte transfer hareketliliği başladı. Sezon başındaki transfer savaşları, devre arasında da yaşanacağa benziyor. Özelli Süper Lig devlerinin takviyeleri merak edilirken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, yıldız golcü için karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:32 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:36
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SALİM CAN ÖZCAN
TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımlar, takviye yapmak için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Sezon başındaki gibi hareketli bir transfer dönemi öngörülüyor.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Özellikle Trendyol Süper Lig'in devlerinin yapacağı transferler merak konusu.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için birçok isim gündeme geliyor.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Ezeli rakipler, özellikle yaz transfer döneminde yıldız isimler için karşı karşıya gelmişti.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Dusan Tadic, Wilfried Zaha ve Milot Rashica gibi yıldızlar için verilen savaşlar, geçtiğimiz dönemin en çok göze çarpan transfer hamleleri olmuştu.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Dusan Tadic transferinde olduğu gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe, yıldız isim için karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Ocak ayıyla birlikte bu savaşlara yenileri eklenirken, bir iddia da İtalyan basınından geldi.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

ilgiornaledellosport.net'te yer alan haberde, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen ve son haftalarda yedek kalan Andrea Belotti'nin Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifleriyle takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Serie B başta olmak üzere Avrupa'dan da 30 yaşındaki golcü futbolcuya yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Ayrınca Napoli'nin de Osimhen ve Simeone'nin olası ayrılığı durumunda tecrübeli İtalyan forveti gündemine alabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Belotti, bu sezon Başkent ekibiyle 10'u ilk 11 olmak üzere 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

AlbinoLeffe, Palermo ve Torino gibi takımlarda forma giyen Andrea Belotti, 2022 yazında bedelsiz olarak Roma'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

İtalyan forvetin Roma ile olan sözleşmesi, Haziran 2025'te sona erecek.

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