Mcvey atağı

Antalyaspor, dikkat çekecek bir transfere hazırlanıyor. Akdeniz ekibi, Lionel Messi'nin de formasını giydiği ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami'den İsveçli stoper Christopher McVey'i kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki 1.92'lik stoperin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemesi de yönetimin elini güçlendiriyor. Nuri Şahin döneminde de stoper arayışlarında olan Akrepler'e Sergen Yalçın tarafından da benzer bir talep geldiği ve çalışmaların bu yönde devam ettiği öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN TALİBİ ÇOK

Avrupa'ya dönmek isteyen, İsveç'te Elfsborg altyapısından yetişen McVey'in de teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği bildirildi. Stoper dışında savunmanın sağ bek, sol bek ve sağ stoper bölgelerinde de görev yapabilen genç savunmacının, Süper Lig ekipleri Konyaspor, Ankaragücü ve Pendikspor'un da transfer listesinde olduğu belirtildi. ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Viking stoper, bu sezon 23 karşılaşmada boy gösterdi.