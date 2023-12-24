Konyaspor - Kayserispor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor.
Son 12 maçında yalnızca 1 galibiyeti bulunan Tümosan Konyaspor ile Son 8 maçının 6'sından galip ayrılan Mondihome Kayserispor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
TÜMOSAN KONYASPOR - MONDIHOME KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi.
Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Ramazan, Cardoso, Boa Morte, Thiam.
TÜMOSAN KONYASPOR - MONDIHOME KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor - Mondihome Kayserispor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.