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Konyaspor - Kayserispor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 13:24 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 13:30
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Konyaspor - Kayserispor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor.

Son 12 maçında yalnızca 1 galibiyeti bulunan Tümosan Konyaspor ile Son 8 maçının 6'sından galip ayrılan Mondihome Kayserispor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

TÜMOSAN KONYASPOR - MONDIHOME KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi.

Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Ramazan, Cardoso, Boa Morte, Thiam.

TÜMOSAN KONYASPOR - MONDIHOME KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor - Mondihome Kayserispor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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