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Hakan Keleş: Ucuz bir penaltı ile puan kaybettiğimiz için üzgünüz

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Samsunspor deplasmanından ucuz bir penaltı sonucu 1-1’lik beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:03
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Hakan Keleş: Ucuz bir penaltı ile puan kaybettiğimiz için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Konyaspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Keleş, kazanabilecek bir oyun oynamalarına rağmen berabere kaldıkları için üzgün olduklarını vurguladı.

Kazanmak için mücadele etiklerinin altını çizen Hakan Keleş, "Maç öncesinde iç sahadaki mağlubiyeti telafi etmek istiyorduk. İyi hazırlandık fakat istediğimiz sonucu alamadık. 1 puanla dönüyoruz. Samsunspor'un uzun toplarla etkili olacağını biliyorduk. İkinci topları biz alırsak bizim etkili olacağımızı biliyorduk. İlk yarı skoru arttırabilirdik. Devreye 1-0 önde girdik. İkinci yarı oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Rakibimiz 5 dakika incelenen penaltı ile beraberliği yakaladı. Üzüldüğüm nokta futbolcularımın verdiği mücadelenin karşılığını alamaması oldu. Ucuz bir penaltı ile puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanacak bir oyun oynadık ama maç berabere bitik. Önümüzde zorlu bir Kayserispor maçımız var. Devre arasına kadar kazanabileceğimiz puanları almak istiyoruz. Kazanabilecek bir oyun oynadık ama buradan 1 puan ile ayrılmak zorunda kaldık. Kayserispor maçına hazırlanacağız. Devre arasında da gerekli takviyeleri yapıp, önümüze bakmak istiyoruz" dedi.

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