Bitexen Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Bitexen Antalyaspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.
Üst sıraları zorlamak isteyen iki takım sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Ataberk, Saric, Güray, Safuri, Erdoğan, Kaluzinski, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel, Assombalonga
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Costa, Ben Ounes
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.