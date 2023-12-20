Haberler Süper Lig Bitexen Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Bitexen Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Bitexen Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 20:20
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Bitexen Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Bitexen Antalyaspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

Üst sıraları zorlamak isteyen iki takım sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

Antalyaspor: Ataberk, Saric, Güray, Safuri, Erdoğan, Kaluzinski, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel, Assombalonga

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Costa, Ben Ounes

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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