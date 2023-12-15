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Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldızın transferi için karşı karşıya geldi. İki takım da geleceğin yıldızları arasında yer alan o isimi gözüne kestirdi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Beşiktaş için flaş bir sezon yaşanıyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Sarı-lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak için büyük çaba harcıyor ve ligde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Beşiktaş ise yeni sezona iyi başlayamadı ve Konferans Ligi'nden erken elendi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

2023/24 sezonu yeni transfer yarışlarına konu oluyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Süper Lig devleri birçok oyuncu için rekabete girdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Fred, Djiku, Rashica, Zaha, Tadic gibi isimler bu futbolcuların başında geliyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Transfer yarışlarına bir yenisi daha eklendi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç futbolcunun peşine düştü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

İki dev takımın karşısına bir de İspanyol ekibi rakip olarak çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Almanya'da Freiburg 2 takımında forma giyen 18 yaşındaki gurbetçi sol bek Berkay Yılmaz için 3 kulüp yarışıyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Takvim'in haberine göre; Bu kulüplerin Beşiktaş, Fenerbahçe ve İspanyol ekibi Real Betis olduğu bildirildi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabilen Berkay Yılmaz'ın bir savunma oyuncusuna göre teknik kapasitesinin üst düzeyde olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Genç yıldız 5 kez Türkiye U19, 5 kez U18 ve 6 kez de U17 milli takım formalarını giydi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Berkay'ın Freiburg kulübü ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan genç oyuncu, bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist yaptı.

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