Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler

Takvim'in haberine göre; Bu kulüplerin Beşiktaş, Fenerbahçe ve İspanyol ekibi Real Betis olduğu bildirildi.

Sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabilen Berkay Yılmaz'ın bir savunma oyuncusuna göre teknik kapasitesinin üst düzeyde olduğu ifade ediliyor.