Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! O isme gözlerine kestirdiler
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ile Fenerbahçe genç yıldızın transferi için karşı karşıya geldi. İki takım da geleceğin yıldızları arasında yer alan o isimi gözüne kestirdi. İşte ayrıntılar...
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2023/24 sezonu yeni transfer yarışlarına konu oluyor.
Süper Lig devleri birçok oyuncu için rekabete girdi.
Fred, Djiku, Rashica, Zaha, Tadic gibi isimler bu futbolcuların başında geliyor.
Transfer yarışlarına bir yenisi daha eklendi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe genç futbolcunun peşine düştü.
İki dev takımın karşısına bir de İspanyol ekibi rakip olarak çıktı. İşte detaylar...
Almanya'da Freiburg 2 takımında forma giyen 18 yaşındaki gurbetçi sol bek Berkay Yılmaz için 3 kulüp yarışıyor.
Takvim'in haberine göre; Bu kulüplerin Beşiktaş, Fenerbahçe ve İspanyol ekibi Real Betis olduğu bildirildi.
Sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabilen Berkay Yılmaz'ın bir savunma oyuncusuna göre teknik kapasitesinin üst düzeyde olduğu ifade ediliyor.
Genç yıldız 5 kez Türkiye U19, 5 kez U18 ve 6 kez de U17 milli takım formalarını giydi.
Berkay'ın Freiburg kulübü ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan genç oyuncu, bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist yaptı.
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