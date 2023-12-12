Savcılık Halil Umut Meler ile ilgili raporları istedi

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Meler, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Savcılık, yaşanan olayın ardından Spor Güvenlik Şubesi tarafından yapılan tüm tetkikler, hastanede çekilen tomografi sonuçları ve doktor görüşünü dava dosyasına ekledi.

Öte yandan, hastane başhekimliği tarafından Meler'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada tansiyon sorununun devam ettiği, bu nedenle 1 gün sonra taburcu edileceği söylenmişti. Ancak, Meler'in ısrarla taburcu olmak istemesi nedeniyle, tansiyonunun düzelmesi halinde bu akşam saatlerinde çıkartılabileceği ve İzmir'e gideceği öğrenildi.