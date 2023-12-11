Halil Umut Meler'e saldıranlar gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü - Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldıran şahısların gözaltına alındığını açıkladı. Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın emniyet güçleri gözetiminde hastanede tedavi gördüğü, tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.
İşte o açıklama...
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023