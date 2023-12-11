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Halil Umut Meler'e saldıranlar gözaltına alındı!

Son dakika haberi: Ankaragücü ile Rizespor maçı arasında oynanan Süper Lig maçında hakem Halil Umut Meler'e saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halil Umut Meler'e saldıran şahısların gözaltına alındığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:51
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Halil Umut Meler'e saldıranlar gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü - Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldıran şahısların gözaltına alındığını açıkladı. Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın emniyet güçleri gözetiminde hastanede tedavi gördüğü, tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

İşte o açıklama...

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır.

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