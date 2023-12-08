Ali Palabıyık kariyerini bitiren maçı itaraf etti! "Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş"

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ali Palabıyık, "Tahkim Kurulu'nda Ferhat Başkan benimle alakalı olarak "Aile dostumdur, severim, kardeşim gibidir. Hala öyle midir bilmiyorum ama" dedi. Kendisine şu soruyu sordum: "Benim ne ahlaksızlığımı gördünüz de bir gün bile bekleyemeyiz" diyerek listeye aldınız? Bu tavrı nedeniyle yönettiğimiz tüm müsabakalar sanki şaibeliymiş durumuna geldi. 8 Mart mağdurları arasında bir akşam öncesinde maç yöneten arkadaşlarımız vardı. Eğer böyle bir durum varsa nasıl maç verirsiniz bir hakeme? Neticede herkes biliyor ki, kulüp başkanları, MHK Başkanı'nın eline bir liste verip, hem imzala hem de çıkıp açıkla dediler. Kendisi de sanki kendi tasarrufuymuş gibi bu tiyatroyu oynamayı kabul edip, inandırıcı olması için de "bilmediğiniz şeyler" var gibi süslü laflar etti. Bir MHK başkanının yapması gereken tek şey böyle bir liste dayatıldığında istifa etmek olmalıydı. Ferhat Gündoğdu, 20 sene uzak kaldığı camiada hayal bile edemeyeceği bir göreve getirilince kendini ispat etmek için akıl almaz bir yol denedi ve bu oyunun içinde yer aldı diye düşünüyorum. MHK'nın diğer üyeleri de sebepleri açıklanmayan bir konuda "böyle şey mi olur!" diyerek görevi bırakıp bunun gururunu yaşamak yerine, belki 3 ay daha 10'ar bin lira maaş alırız diye düşündüler. Hakkımı helal etmiyorum." dedi.