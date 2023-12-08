Haberler Süper Lig Ali Palabıyık kariyerini bitiren maçı itaraf etti! "Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş"

Ali Palabıyık kariyerini bitiren maçı itaraf etti! "Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş"

25 Temmuz 2023'te kariyerini sonlandıran FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, flaş itiraflarda bulundu. Palabıyık düdüğünü asma sürecini anlattı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 10:18
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Ali Palabıyık kariyerini bitiren maçı itaraf etti! "Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş"

25 Temmuz 2023'te kariyerini noktalandıran FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan Palabıyık, düdüğünü asma sürecini anlattı.

Ali Palabıyık kariyerini bitiren maçı itaraf etti! "Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş"

"TEŞEKKÜR PLAKETİNİ KABUL EDEMEZDİM"

"MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na 'TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin beni kadroda tutmak istemediğini, eğer kendisine böyle bir baskı gelirse gereğini yapacağımı' belirttim. Nihayetinde 'TFF bünyesinde bana bakışın olumlu olmadığını' söyledi ve FIFA hakemi olarak istifamı gönderdim. Bu karar TFF'de paylaşıldıktan sonra MHK başkanı sezon başı seminere davet ederek, TFF başkanının teşekkür plaketi vereceğini söyledi. TFF başkanının çevresinin etkisinde kalarak, güvenmediği ve hakemliği bıraktırdığı birine "Türk futboluna katkılarınız için teşekkür ederiz" diyerek plaket vermesini kabul etmem söz konusu olamazdı."

Ali Palabıyık kariyerini bitiren maçı itaraf etti! "Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş"

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ali Palabıyık, "Tahkim Kurulu'nda Ferhat Başkan benimle alakalı olarak "Aile dostumdur, severim, kardeşim gibidir. Hala öyle midir bilmiyorum ama" dedi. Kendisine şu soruyu sordum: "Benim ne ahlaksızlığımı gördünüz de bir gün bile bekleyemeyiz" diyerek listeye aldınız? Bu tavrı nedeniyle yönettiğimiz tüm müsabakalar sanki şaibeliymiş durumuna geldi. 8 Mart mağdurları arasında bir akşam öncesinde maç yöneten arkadaşlarımız vardı. Eğer böyle bir durum varsa nasıl maç verirsiniz bir hakeme? Neticede herkes biliyor ki, kulüp başkanları, MHK Başkanı'nın eline bir liste verip, hem imzala hem de çıkıp açıkla dediler. Kendisi de sanki kendi tasarrufuymuş gibi bu tiyatroyu oynamayı kabul edip, inandırıcı olması için de "bilmediğiniz şeyler" var gibi süslü laflar etti. Bir MHK başkanının yapması gereken tek şey böyle bir liste dayatıldığında istifa etmek olmalıydı. Ferhat Gündoğdu, 20 sene uzak kaldığı camiada hayal bile edemeyeceği bir göreve getirilince kendini ispat etmek için akıl almaz bir yol denedi ve bu oyunun içinde yer aldı diye düşünüyorum. MHK'nın diğer üyeleri de sebepleri açıklanmayan bir konuda "böyle şey mi olur!" diyerek görevi bırakıp bunun gururunu yaşamak yerine, belki 3 ay daha 10'ar bin lira maaş alırız diye düşündüler. Hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Ali Palabıyık kariyerini bitiren maçı itaraf etti! "Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş"

"BU HAKEMLERİ BİTİRELİM DENMİŞ"

"Aslında gündemde Serdar Tatlı başkanın üç hakemle ilgili 'isim verme' raporu vardı. Benim Rize-G. Saray maçı da bu tartışmaların üzerine geldi. Ferhat başkan 'Ligin 2. yarısında başlıyorsunuz' dedi ancak yine başlayamadık. Bu kez de 'onay bekliyoruz' dendi. Düşünsenize, FIFA 1. Kategori hakeminiz ülkesinde maça çıkacak, MHK Başkanı onay bekliyor! Onayın çıkması 1.5 ayı buldu. Tam başladık, güzel gidiyor derken 8 Mart olayını yaşadık. Aslında 8 Mart'ın ortaya çıkmasının tohumları benim yönettiğim Rize-G.Saray maçından sonra atılmış diye duydum. 12 kişilik bir liste yapılarak, kulüp başkanlarıyla 'bu hakemleri bitirelim' denilmiş."

Ali Palabıyık kariyerini bitiren maçı itaraf etti! "Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş"

"KEŞKE DERBİDE VAR OLSAYDI"

VAR hakkında konuşan Palabıyık, "Süper Lig'de görev almaya başladığım zamanı hatırlıyorum. Hatam yok muydu? Vardı. Bir sezonda maksimum 2 müsabakada problem yaşardım. Örneğin Fenerbahçe Beşiktaş maçımda keşke VAR olsaydı. Yardımcı hakem ofsaytı kaçırsa da düzelecekti, hem FIFA kokartını koruyacaktı, hem de yara almayacaktım. Beşiktaş Kulübü maçtan sonra açıklama yaptı ve o sezon kokartını kaybetti. Bir başka maçım Fenerbahçe-Başakşehir. Misafir takımın bir golünü iptal ettik ve sonrasında çekilen çizgiye göre gol olduğu ortaya çıktı. VAR hayatımızda yokken bunlar insani bir hataydı. "Hakem göremedi" denilip geçilen pozisyonlardı. Güven ortamı daha iyiydi ve herkes işini yapıyordu." dedi.

Ali Palabıyık kariyerini bitiren maçı itaraf etti! "Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş"

"RİZE - G.SARAY MAÇI KARİYERİMİ BİTİRDİ"

Kariyerini bitiren maçı itiraf eden Palabıyık," Rize-G.Saray maçının son dakikasında verdiğim kararla hakemlik kariyerim bitirildi. Ülkemde hakemlik yapamadığım gibi UEFA'da da hem maçım hem de UEFA kış semineri davetim geri çekildi. Bu olaylar sonrası UEFA'nın bana bakış açısı değişti, Avrupa'da yönettiğim maçların kalitesi dahi düştü. Türkiye'de bize ağabeylik ve hocalık yapan, içimizde olan faktörler de devreye girdi. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'tan sonra Şampiyonlar Ligi'nde görev almak benim için büyük gururdu. Daha da yukarılara giderim derken, son çıktığım Şampiyonlar Ligi maçındaki gözlemci notum UEFA Hakem Kurulu müdahalesiyle değiştirildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçım da çok güzel geçti lakin devamı gelmedi maalesef." ifadelerini kullandı.

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