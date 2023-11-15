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Güven Yalçın Karagümrük formasıyla yeniden doğdu

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Güven Yalçın, son 2 lig maçında attığı 2 golle takımının 4 puan toplamasında püyük pay sahibi oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:11
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Güven Yalçın Karagümrük formasıyla yeniden doğdu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Güven Yalçın, performans yükseltmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminin sonlarında kiralık olarak kadroya dahil edilen milli futbolcu, son 5 maçta takımına 3 gollük katkı sağlamayı başardı. Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ın gol attığı 3 maçta sahadan 4 puanla ayrıldı.

24 yaşındaki forvet oyuncusu, kırmızı-siyahlı forma altında ligdeki ilk golünü Alanyaspor deplasmanında kaydetti. Karagümrük, bu maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Güven Yalçın, Konyaspor deplasmanında da rakip ağları havalandırmayı başardı ve takımı bu maçtan 1 puanla ayrıldı. Milli futbolcu, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde de attığı güzel golle dikkat çekmeyi başardı.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Bu sezon Karagümrük formasıyla 3 gol atan Güven Yalçın, takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor. Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'deki ilk maçına 5'inci haftadaki Hatayspor mücadelesinde çıkan Güven Yalçın, toplam 8 maçta boy gösterdi. Bu maçların 6'sına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki forvet, 503 dakika sahada kaldı. Güven Yalçın, bu dakikalarda attığı 3 golle takımının en golcü ismi oldu.

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