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Kasımpaşa 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 21:55 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:17
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Kasımpaşa 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstanbulspor'u sahasında 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Mamadou Fall, 56'ncı dakikada Aytaç Kara ve 72'nci dakikada Julien Ngoy kaydetti. İstanbulspor'un tek sayısı ise 76'ncı dakikada Emir Kaan Gültekin'den geldi.

9'uncu dakikada İstanbulspor savunmasının defanstan çıkarken kaptırdığı topta Hajradinovic, pasını ceza yayındaki Ngoy'a verdi. Bu oyuncunun sert şutunda savunmaya da çarpan top, kalenin yanından az farkla dışarıya gitti.

27'nci dakikada sol kanattan Coly'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topa Loshaj'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

32'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol taraftan ceza sahası içine kullanılan kornerde İstanbulspor savunmasının uzaklaştıramadığı top geriye açılarak Gomis'in önüne düştü. Bu oyuncunun kafayla ceza sahası içi sağ çaprazına çıkardığı pasa Fall'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

45'inci dakikada Ndao'nun sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Muammer'in kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu Omeruo çizgiden çıkardı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

56'ncı dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis bekletmeden pasını ceza sahası yayından içeri giren Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

72'nci dakikada ev sahibi ekip 3'üncü golünü buldu. Orta alanda rakibinden kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Ngoy'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisinden kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

76. dakikada Mamadou'nun sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte son çizgiden altıpas içerisine çevirdiği topa hareketlenen Emir Kaan Gültekin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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