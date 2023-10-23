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Süper Lig’de teknik direktör ayrılıkları devam ediyor

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun 9 haftalık bölümü geride kalmaya hazırlanırken 10 kulüp teknik adamlarıyla yol ayrımına gitti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 15:41
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Süper Lig’de teknik direktör ayrılıkları devam ediyor

Süper Lig'de yeni sezon bütün heyecanıyla devam ederken ilk 9 haftada yaşanan teknik direktör ayrılıkları damga vurdu. Geçen sezon aynı zaman diliminde 4 teknik adam ayrılığı yaşanırken bu yıl 10 kulüp başarısızlığın faturasını teknik direktörlere keserken; bazı ayrılıklar da anlaşmazlıklardan doğdu. Geçtiğimiz sezon aynı dönemde ligde Kasımpaşa, Hatayspor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nde ayrılık yaşanırken bu yılki 9 haftada 10 teknik adam değişikliğine gidildi.

GEÇEN SEZON DEĞİŞENLER

Geçen sezona Sami Uğurlu teknik direktörlüğünde başlayan Kasımpaşa ise ilk 2 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından Uğurlu'yu göndermiş ve takımı Şenol Can'a emanet etmişti.

Sezona Mustafa Dalcı önderliğinde giren MKE Ankaragücü ise ilk 3 haftada alınan 1 puanın ardından Dalcı ile yollarını ayırıp yerine teknik direktörlük koltuğunu Ömer Erdoğan'a teslim etmişti.

Yine aynı sezona Serkan Özbalta yönetiminde giren Hatayspor, alınan başarısız sonuçlarından ardından Özbalta ile yollarını ayırmış ve takımın başına Volkan Demirel'i getirmişti.

İstanbulspor ise sezona Osman Zeki Korkmaz ile başlamış ancak daha sonra değişikliğe giderek teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirilmişti.

TECRÜBELİ İSİMLER DE TUTUNAMADI

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 9 haftası geride kalmaya hazırlanırken ligin tecrübeli isimleri de ayrılıklardan nasibini aldı.

Başakşehir FK'da Emre Belözoğlu 3'üncü; Gaziantep FK'da Erdal Güneş, Kayserispor'da Çağdaş Atan ve İstanbulspor'da Fatih Tekke 4'üncü; Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu 5'inci; Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas 7'nci; Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile Pendikspor'da Osman Özköylü 8'inci; Konyaspor'da ise Aleksandar Stanojevic 9'uncu haftanın sonunda görevinden ayrıldı.

İSTANBULSPOR İLE ANKARAGÜCÜ YİNE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Geçen sezonun ilk 9 haftalık diliminde teknik adam değişikliğine giden MKE Ankaragücü ile İstanbulspor bu sezon da teknik kadroyu yeniledi. Bu sezona Fatih Tekke ile başlayan İstanbulspor, 2 puanda kalınca deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı. Tekke yerine geçici süreyle Olcay Demir takımı çalıştırırken milli takım arasında teknik direktörlüğe getirilen Hakan Yakın, MKE Ankaragücü karşısında alınan galibiyet ile görevine 3 puanla başladı ve İstanbul ekibine ligdeki 3 puanını kazandırdı.

Sezona Tolunay Kafkas yönetiminde başlayan MKE Ankaragücü ise alınan istikrarsız sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Ankara temsilcisi, Başakşehir FK'dan ayrılan Emre Belözoğlu'na takımı emanet etti.

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