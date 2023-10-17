Corendon Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, 23 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Akdeniz ekibi, Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde sabah kondisyon koşuları yaptı. Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde saat 17.00'de gerçekleştireceği idmanla bugünkü çalışmalarını tamamlayacak.