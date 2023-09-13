Gaich atağı

Kayserispor ve Sivasspor, transferin bitimine 2 gün kala rotasını Rusya'ya çevirdi. İki takım, CSKA Moskova'dan Gaich'i transfer etmek için girişimlere başladı. Kariyerinde San Lorenzo, Benevento, Huesca, H.Verona ve CSKA Moskova takımları bulunan 24 yaşındaki Arjantinli santrfor bu sezon 7 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Geçen sezon CSKA ve kiralık oynadığı H.Verona'da 27 maçta 4 gol, 3 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek genç tangocu, 1 kez de Arjantin formasını giydi.