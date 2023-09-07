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Geçici hoca Newton

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir'in geçici teknik direktörü Eddie Newton oldu. Turuncu-lacivertliler yaptığı açıklamada, antrenmanda takımın başında Eddie Newton'ın olacağını duyurdu. İngiliz hoca, 2020-21'de Trabzonspor'un başında görev almıştı. Tecrübeli teknik adam, 2021'den beri Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörü pozisyonunda görev yapıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Geçici hoca Newton
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir'in geçici teknik direktörü Eddie Newton oldu. Turuncu-lacivertliler yaptığı açıklamada, antrenmanda takımın başında Eddie Newton'ın olacağını duyurdu. İngiliz hoca, 2020-21'de Trabzonspor'un başında görev almıştı. Tecrübeli teknik adam, 2021'den beri Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörü pozisyonunda görev yapıyor.
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