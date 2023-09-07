Ankaragücü'nde genç imza

Ankaragücü, altyapısından 17 yaşındaki Kırgız futbolcu Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi. Sirozhiddin Astanakulov, mavi kartla yerli statüsünde oynayacak.
Ankaragücü, altyapısından 17 yaşındaki Kırgız futbolcu Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi. Sirozhiddin Astanakulov, mavi kartla yerli statüsünde oynayacak.