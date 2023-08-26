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Kasımpaşa - Pendikspor maçı CANLI | Süper Lig (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. İstanbul derbisine sahne olacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Kasımpaşa - Pendikspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 19:11 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:14
Kasımpaşa - Pendikspor maçı CANLI | Süper Lig (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa sahasında Pendikspor'u ağırlıyor.

2 maçta 4 puan toplayan Kasımpaşa Pendikspor'u mağlup ederek iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkıyor.

İstanbul derbisine sahne olan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

Kasımpaşa - Pendikspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa:

Pendikspor:

KASIMPAŞA - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Pendikspor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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